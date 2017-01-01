Адриана Лима в откровенном бикини затмила звезду индийского кино

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Модель Victoria's Secret и звезда индийского кино провели время на пляже в Майами.

Адриана Лима и Прянка Чопра загорали на пляже в бикини. Адриана не упустила возможности продемонстрировать свой подтянутый пресс и красивые ноги. Прянка нежилась под солнцем в халате.

Прянка Чопра скоро появится в картине «Спасатели Малибу», выйдет в мировой прокат 25 мая.

На днях звезды фильма позировали на красной дорожке.

Компанию Шарлотте Маккини составили Алессандра Дадарио, Прянка Чопра ,Кейли Рорбах, Зак Эфрон, Памела Андерсон и другие.

Адриана Лима в Instagram делится с поклонниками подробностями своей личной и профессиональной жизни.

Аналитики консалтинговой компании D'Marie, занимающейся мониторингом трендов в социальных сетях, составили новый рейтинг «ангелов» Victoria's Secret, оценив такие факторы, как влияние моделей на фактические продажи, узнаваемость бренда в социальных сетях, популярность рекламных кампаний.

Суммарно в рейтинге оценивались 24 различных фактора - и возглавила его 35-летняя Адриана Лима. Второе место в рейтинге было отдано еще одной не менее известной уроженке Бразилии Алессандре Амбросио она начала сотрудничество с VS в 2005 году. Третье место закреплено за 20-летней Тейлор Хилл. В пятерке также можно увидеть имена 23-летней Жозефин Скривер и 31-летней Лили Олдридж.

Джерело: Gazeta.ua