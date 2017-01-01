Африканские страсти: принц Гарри решил, где сделает предложение Меган Маркл



Розсилка ВІДПРАВИТИ

О том, что принц Гарри во всю готовит помолвку с Меган Маркл, известно достаточно давно, но теперь инсайдерам удалось выяснить, где именно произойдет это радостное событие.

По информации близкого к королевской семье источника, для того, чтобы задать любимой заветный вопрос, принц отправится на другой континент.

Издание Hollywoodlife сообщает, что Гарри хочет сделать предложение в Африке. И, судя по тому, что пара планирует отправиться в Кению на сафари, помолвка произойдет скоро. Однако непонятно, как ее воспримет Меган: все-таки в таком событии важен элемент сюрприза, а здесь его может и не быть.

Гарри и его брат, принц Уильям, неоднократно рассказывали, что Африка — особое для них место, и Уильям сделал предложение Кейт Миддлтон именно там.

Джерело: graziamagazine.ru