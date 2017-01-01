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    Ах, эта свадьба: Джамала показала фото со своего бракосочетания

    • Сьогодні, 13:13
    • Розсилка

    Певица опубликовала фото в соцсети

    26 апреля украинская певица и победительница «Евровидения 2016» Джамала вышла замуж. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

     «День свадьбы. Мы с Сеит-Бекиром супруги! Спасибо всем за поздравления! Ваша Джа», - написала артистка на странице. Также певица опубликовала очень нежное и романтическое фото в свадебном платье.

    Отметим, что возлюбленные Джамала и Бекир Сулейманов познакомились около трех лет назад на вечеринке общих друзей. Бекир младше певицы на восемь лет, он родом из Симферополя, окончил магистратуру в Киеве по специальности «медицинская радиофизика», а до этого — столичную школу экономики. Увлекается футболом, организуя крупные любительские турниры.

    Также фотографии с церемонии в сети опубликовал муфтий Саид Исмагилов, который проводил брачный обряд.

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    Ах, эта свадьба: Джамала показала фото со своего бракосочетания
    Ах, эта свадьба: Джамала показала фото со своего бракосочетания
    Ах, эта свадьба: Джамала показала фото со своего бракосочетания
    Ах, эта свадьба: Джамала показала фото со своего бракосочетания
    Ах, эта свадьба: Джамала показала фото со своего бракосочетания
    Ах, эта свадьба: Джамала показала фото со своего бракосочетания
    Ах, эта свадьба: Джамала показала фото со своего бракосочетания
    Ах, эта свадьба: Джамала показала фото со своего бракосочетания
    Ах, эта свадьба: Джамала показала фото со своего бракосочетания

    Напомним, ранее сообщалось, что церемония по татарским обычаям проходила в Исламском культурном центре Киева. Был соблюден обряд никах. На торжестве присутствовали родственники и близкие пары.

    Джамала
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