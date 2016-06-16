Актер Дмитрий Ступка и телеведущая Полина Логунова впервые станут родителями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актер и его супруга ждут пополнения.

Дмитрий и его жена, ведущая Полина Логунова впервые станут родителями.

По словам Ступки, сейчас Полина находится на седьмом месяце беременности. Кроме того будущий звездный папа признался, кого ему родит жена

«У нас будет девочка. Мы решили рожать в Украине. Имя пока выбираем. Мы думали, что будет мальчик, а потом получилось, что девочка и мы пока в раздумьях относительно имени», - поделился Дмитрий.