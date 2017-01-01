Актер Клэй Адлер покончил с собой в возрасте 27 лет

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Друг голливудской актрисы Дженнифер Лоуренс, звезда сериала «Ньюпорт Харбор: Реальный Округ Ориндж» Клэй Адлер покончил с собой в возрасте 27 лет.

Трагедия случилась еще в конце марта, но пресса узнала об этом только сейчас. По данным американских правоохранительных органов, Клэй с друзьями отдыхал в пустыне - молодые люди развлекались, стреляя из пушек. Неожиданно для всех актер развернул ствол на себя и выстрелил в голову.

Клэй был трезв и не употреблял наркотики, что подтвердилось в результате вскрытия, однако в прошлом у Адлера были проблемы психического характера. Клэй умер в больнице на следующей день, сообщает TMZ.

Как сообщил источник HollywoodLife, Дженнифер Лоуренс убита горем из-за внезапного самоубийства друга. Они познакомились в 2007 году на кастинге в Голливуде, в этом же году позировали вместе на красной дорожке Movieguide Awards. Карьера Дженнифер резко пошла в гору, а Клэю так и не удалось достичь звездных высот, хотя он всегда мечтал о большом кино.

«Дженнифер очень грустно, она с любовью вспоминает Клэя, и не хочет, чтобы подобные случаи когда-либо повторялись», - сообщил инсайдер.

Джерело: Hello!