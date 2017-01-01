Актеров «Дизель шоу» пытался перекупить «95 квартал»?

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По словам креативного продюсера шоу Егора Крутоголова актерам проекта поступали предложения работать в проекте Зеленского

Актеров популярного юмористического проекта «Дизель шоу» пытался перекупить «95 квартал». Юмористы выдержали испытание и остались работать в родном проекте. Об этом в интервью «Главкому» рассказал креативный продюсер шоу Егор Крутоголов.

Крутоголов не назвал кем именно интересовался «95 квартал», но отметил, что попытка переменить талантливых артистов не удалась. «Были предложения, была легкая конфронтация ... Но мы бы не хотели на этом акцентировать внимание и втягивать в это какие-то личностные отношения. Мы подстегивает их, они подстегивают нас. И нам интересно», - отметил креативный продюсер шоу.

Интересно, что в «95 квартале» в свое время работал шеф-продюсер «Дизель-шоу» Алексей Бланар.

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