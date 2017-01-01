Активисты, которые сорвали концерт Лободы, назвали свою новую цель

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Следующая акция пройдет в июне перед выступлением популярного российского рэпера

Следующим концертом в Одессе, к которому готовится акция протеста, будет выступление российского исполнителя по имени Мot. Об этом Karabas Live сообщает со ссылкой на инициатора акции, блогера и активиста Сергей Стерненко. Концерт запланирован на 10 июня в одесском заведении Bono Beach Club.

«Наша следующая акция касается выступления российского исполнителя по имени Мot 10 июня в Одессе. Наша задача максимум — выдавить из нашего рынка всех, кто пел в Крыму или проявлял открытое неуважение по отношению к Украине во время войны», — рассказал Karabas Live Стерненко.

В Facebook уже создано событие, где Стерненко призывает протестовать против предстоящего выступления. Там поясняются конкретные мотивы акции: «Матвей Мельников (псевдоним Мot) 14 марта 2015 года выступал в оккупированном Крыму в городе Симферополь. 28 сентября 2016 года снова пел там же, на этот раз с фанатом Путина и Кадырова — Тимати. Таким образом, он нарушил закон Украины, правила пересечения государственной границы».

Мot — один из участников недавней церемонии вручения премии RU.TV, которая прошла 27 мая в Москве и где приняли участие несколько украинских артистов («Время и стекло», Макс Барских, LOBODA). Российский исполнитель выступал дуэтом с Ани Лорак.

Напомним, что акциями, инициатором которых Сергей Стерненко выступил ранее, были протесты против концертов в Одессе Loboda (28 мая) и Ивана Дорна (9 июня). В первом случае концерт был отменен в день события после беспорядков и сообщения о заминировании зала. Во втором артист сам заранее отменил концерт, мотивировав это тем, что не хочет подвергать опасности своих поклонников.