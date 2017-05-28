Активисты обещают сорвать концерты Басты, Мота, «Грибов» и группы «Время и Стекло»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После того, как активисты сорвали концерт скандальной певицы Светланы Лободы, в сети опубликован новый «список жертв»

Сергей Стерненко опубликовал список певцов, которые позволяли себе «заигрывать» с Россией, а также выступали в Крыму. По словам Сергея, в случае, если организаторы не отменят концерты, у концертных площадок будут собирать активистов и проводить акции протеста.

Стерненко опубликовал на странице в соцсети Facebook свои аргументы против выступления звезд шоу-бизнеса:

«Итак, по концертам залетных и не очень, которые мылят свои лыжи в Одессу после РФ и/или оккупированного Крыма.

Имеем следующую ситуацию:

— Лобода, 28.05.17, клуб Ibiza. Сорван, не состоялся.

— Ваня Дорн, 09.06.17, клуб Ibiza. Концерт отменили.

— МОТ, 10.06.17, клуб Bono. Не отменен. Выступал в оккупированном Крыму, русский, друг Тимати. Если пустят в Украину — идем на протест.

— Время и Стекло. 16.06.17, клуб Ibiza. Постоянно гастролируют по России, номинанты премии RU.TV этого года, звание — авторы лучшей песни. Кстати, в этой же премии была и другая номинация — лучший клип в Крыму.

— dj Smash. 17.06.17, клуб Ibiza. Друг и любитель Путина, Выступал в Крыму в 2015.

Думаю, если ему дадут возможность попасть в Украину — тоже не обойдем его вниманием.

— Баста, 18.06.17, клуб Ibiza. Не отменен. Также выступал в Крыму, нарушив наш закон. Если впустят, то тоже стоит идти на протест.

Рекомендую владельцам заведений «Bono» и «Ibiza» самостоятельно отменить указанные концерты, чтобы не повышать в обществе градус напряжения

— Грибы. 27.06.17, клуб Ibiza. Недавно популярная украинская группа. Но есть одно «но». Почти весь 2017 они провели в гастролях на территории РФ, а буквально 27 мая и сама Света Лобода наградила их премией от «RU.TV» в номинации «лучший старт». Думаю, мы должны сделать им не менее хороший «финиш».

Напомним, что на прошлых выходных концерт Светланы Лободы был сорван активистами. После информации о заминировании ночного клуба, певицу вывезли с концертной площадки на катере.