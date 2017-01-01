Актриса легендарного сериала «Леся+Рома» обратилась к зрителям за советом

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Кадр из сериала «Леся+Рома»

Ирма Витовская-Ванца предложила снять продолжение популярного ситкома

Известная украинская актриса Ирма Витовская-Ванца, которая прославилась благодаря роли в первом украинском ситкоме «Леся+Рома» попросила совета у зрителей.

«Неплохо бы было снять «Леся + Рома» с детьми. Удочеренная Жужа (сейчас ей уже 16) и родной 10-летний «кадр». Смотрели бы? Интересно? Если против, все равно пишите. Я не обижусь. Самой интересно», - написала на своей странице в Facebook актриса.

Также актриса поделилась своими сомнениями в том, будет ли снова пользоваться популярностью украинский сериал. «Вопрос в том, будет ли спрос на украиноязычный продукт. Потому что звучит, что украиноязычное не будут смотреть ...», - добавила Витовская.

Напомним, Леся+Рома – первый украиноязычный комедийный телесериал (ситком), поставленный на телеканале ICTV; украинская версия международного франкоканадского телепроекта Un gars, une fille, реализованного в 29 странах мира. Сериал выходил на телевидении с 2005 по 2008 годы.

Персонажи в сериале разговаривают в основном на украинском языке, хотя часть постоянных персонажей — только на русском; главный герой Рома предпочитает по-русски крепко ругаться. Режиссер-постановщик сериала — Александр Даруга. В главных ролях снимались Ирма Витовская и Дмитрий Лаленков. Демонстрировался на канале ICTV, типичный рейтинг эпизода составлял 2 миллиона зрителей