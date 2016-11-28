Актрису Кейт Хадсон застукали с новым парнем

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Новый избранник актрисы снова оказался рок-музыкантом

37-летняя актриса была замечена в поцелуе с музыкантом Дэнни Фуджикавой, в то время как они вместе отдыхали Лос-Анджелесе в минувшее воскресенье. На новых фотографиях Хадсон обнимает Фуджикаву, когда он наклоняется для поцелуя.

«Кейт обняла его, и они поцеловались», - рассказывает источник People. «Они определенно выглядели больше, чем друзья».

Фуджикава ранее был гитаристом ныне расформированной группы Band Chief и является основателем лейбла Lightwave Records.

Ранее в этом месяце Хадсон и Фуджикава были замечены в ресторане Санта-Моники Джорджио Бальди.

«Они были с другой парой», - говорит истоник издания. «Это было похоже на двойное свидание. Кейт продолжала целовать его за столом.

Отметим, что Кейт Хадсон доказала свою привязанность к музыкантам. Актриса была замужем за фронтемном группы Black Crowes Крисом Робинсоном в течение шести лет. Они воспитывают 13-летнего сына Райдера.

Хадсон также встречалась с фронтменом Muse Мэттом Беллами, с которым у нее есть совместный сын 7-летний Бингхэм.

С тех пор Хадсон была замечена в романтической связи с Ником Йонасом и диджеем Дипло.