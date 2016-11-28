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    Актрису Кейт Хадсон застукали с новым парнем

    • Сьогодні, 12:38
    • Розсилка

    Новый избранник актрисы снова оказался рок-музыкантом

    37-летняя актриса была замечена в поцелуе с музыкантом Дэнни Фуджикавой, в то время как они вместе отдыхали Лос-Анджелесе в минувшее воскресенье. На новых фотографиях Хадсон обнимает Фуджикаву, когда он наклоняется для поцелуя.

    «Кейт обняла его, и они поцеловались», - рассказывает источник People. «Они определенно выглядели больше, чем друзья».

    Фуджикава ранее был гитаристом ныне расформированной группы Band Chief и является основателем лейбла Lightwave Records.

    Ранее в этом месяце Хадсон и Фуджикава были замечены в ресторане Санта-Моники Джорджио Бальди.

    «Они были с другой парой», - говорит истоник издания. «Это было похоже на двойное свидание. Кейт продолжала целовать его за столом.

    Отметим, что Кейт Хадсон доказала свою привязанность к музыкантам. Актриса была замужем за фронтемном группы Black Crowes Крисом Робинсоном в течение шести лет. Они воспитывают  13-летнего сына Райдера.

    Хадсон также встречалась с фронтменом Muse Мэттом Беллами, с которым у нее есть совместный сын 7-летний Бингхэм.

    С тех пор Хадсон была замечена в  романтической связи с Ником Йонасом и диджеем Дипло.

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    Актрису Кейт Хадсон застукали с новым парнем
    Актрису Кейт Хадсон застукали с новым парнем
    Актрису Кейт Хадсон застукали с новым парнем
    Актрису Кейт Хадсон застукали с новым парнем

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