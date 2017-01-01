Актрису Оливию Манн бросил бойфренд

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Оливия Манн вновь вышла на рынок невест – актриса рассталась со своим бойфрендом, футболистом Аароном Роджерсом после трех лет отношений. Источники сообщают, что инициатива исходила совсем не от Оливии.

Манн и Роджерс были вместе три года и уже планировали свадьбу, однако многочисленные ссоры не позволили этой паре дойти до алтаря. Сообщается, что футболист бросил свою возлюбленную из-за ее постоянных истерик и скандалов. Есть и другая версия произошедшего: в официальном заявлении пары говорится, что это решение было обоюдным. «Оливия и Аарон завершили свои отношения без скандалов. Они остаются лучшими друзьями и желают друг другу всего самого лучшего», - сообщают представили актрисы.

Однако западные СМИ уверены, что именно Роджерс положил конец отношениям, потому что устал быть в центре драмы. Коллеги футболиста также посоветовали ему бросить Манн, так как она лишь использует его.

Джерело: popcornnews