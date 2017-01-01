Александр Ксенофонтов рассказал всю правду о «Евровидении-2017»

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Tochka.net Александр Ксенофонтов и певица Руслана

Продюсер и муж украинской певицы Русланы рассказал, кто же на самом деле должен был быть хедлайнером международного конкурса.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2017», который проходил в Киеве, уже давно закончился, а в Украине не перестают один за другим разгораться скандалы, с ним связанные.

Сначала сеть взорвала новость о гонорарах украинских звезд. Напомним, что выступление победительницы «Евровидения-2016» Джамалы обошлось почти в миллион гривен, а певица Руслана, которая принесла нашей стране победу в 2004 году, получила гонорар в размере 394 тыс. грн.

Через некоторое время выяснилось, что популярная голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович не против была вести конкурс за минимальный гонорар, но украинская сторона ей отказала.

Ну а вчера СМИ взорвала новость о том, что хедлайнером конкурса должна была быть звезда мировой величины – Леди Гага.

«Леди Гага давала согласие выступить на «Евровидении-2017». Чтобы обеспечить ее приезд и райдер, нужно было от 100 до 200 тыс. долларов. Я знаю об этом от Стюарта Барлоу. Леди Гага должна была выступать в Киеве бесплатно (как Тимберлейк в прошлом году в Стокгольме), надо было просто обеспечить райдер», – рассказал продюсер Джамалы Игорь Тарнопольский.

Казалось бы, все выяснили и можно жить дальше. Но не тут-то было. Оказалось, что не все звезды и продюсеры высказались на эту тему. После «специфического» выступления на сцене МВЦ победительницы «Евровидения-2004» Русланы ее муж и продюсер Александр Ксенофонтов решил подлить масла в огонь и поведать свою версию скандальной истории.

По словам Александра, хедлайнером конкурса должна была стать вовсе не Леди Гага, а Бейонсе. Но в последний момент, из-за беременности, звезда не приехала.

«Вас ввели в оману. Мала бути не Леді Гага, а Бейонсе. Просто вона в останній момент відмовилась у зв’язку з вагітністю. Нам передзвонив один знайомий з Тернополя і сказав, що тато Бейонсе разом із Jay Z просили Русланку її підстрахувати. Руслана не хотіла спочатку, але професійна солідарність та повага до колеги по цеху взяли верх», – объяснил в соцсети Ксенофонтов.

Как оказалось, на этом «чудеса» не закончились. По словам Ксенофонтова, после того как Руслана согласилась подстраховать оргкомитет конкурса, от выступления на «Евровидении-2017» отказались Селин Дион, U2 и АВВА.

«Коли Руслана пообіцяла, що підстрахує Бейонсе, почалась ціла навала. Спочатку відмовилась Селін Діон, замість неї взяли «Онуку», потім спригнула АВВА і Джамалі прийшлося співати двічі. Замість Іво Бобула був змушений виступати Монатік.

А коли почали з базару з’їжджати U2, то Джамалі прийшлося виходити на сцену втретє», – добавил Ксенофонтов.

Одним словом, несмотря на то, что Европа осталась довольна проведением международного песенного конкурса «Евровидение-2017», скандалы в Украине еще долго будут обсуждаться.