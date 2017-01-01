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    Шоу-біз

    Александр Панайотов заявил, что обязательно выступит на «Евровидении»

    • Сьогодні, 10:05
    • Розсилка

    Участника «Евровидения» от России должны озвучить со дня на день и одним из возможных претендентов считается Александр Панайотов.

    На вопрос, поедет ли он на конкурс, Панайотов ответил:

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    «Я готов, если руководство Первого канала и другие люди, которые принимают решение, меня выберут, я с удовольствием поеду туда. Если не выберут, то я выступлю там в другой раз - через год или несколько лет я появлюсь там обязательно. Я очень люблю этот конкурс, смотрю его каждый год. И у нас с Иваном Ургантом даже есть традиция обсуждать «Евровидение» в твиттере, в его тайном аккаунте, это всегда происходит очень весело».

    Официально представителя России должны назвать до 11 марта.

    Напомним, что Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» представит группа O.Torvald c песней Time.

    Их песня победила в финале национального отбора, который проходил в Киеве 25 февраля 2017 года.


    Джерело: Hello!

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