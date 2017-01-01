Александр Панайотов заявил, что обязательно выступит на «Евровидении»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Участника «Евровидения» от России должны озвучить со дня на день и одним из возможных претендентов считается Александр Панайотов.

На вопрос, поедет ли он на конкурс, Панайотов ответил:

«Я готов, если руководство Первого канала и другие люди, которые принимают решение, меня выберут, я с удовольствием поеду туда. Если не выберут, то я выступлю там в другой раз - через год или несколько лет я появлюсь там обязательно. Я очень люблю этот конкурс, смотрю его каждый год. И у нас с Иваном Ургантом даже есть традиция обсуждать «Евровидение» в твиттере, в его тайном аккаунте, это всегда происходит очень весело».

Официально представителя России должны назвать до 11 марта.

Напомним, что Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» представит группа O.Torvald c песней Time.

Их песня победила в финале национального отбора, который проходил в Киеве 25 февраля 2017 года.





Джерело: Hello!