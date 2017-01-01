Александр Панайотов заявил, что обязательно выступит на «Евровидении»
- Сьогодні, 10:05
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Розсилка
Участника «Евровидения» от России должны озвучить со дня на день и одним из возможных претендентов считается Александр Панайотов.
На вопрос, поедет ли он на конкурс, Панайотов ответил:
«Я готов, если руководство Первого канала и другие люди, которые принимают решение, меня выберут, я с удовольствием поеду туда. Если не выберут, то я выступлю там в другой раз - через год или несколько лет я появлюсь там обязательно. Я очень люблю этот конкурс, смотрю его каждый год. И у нас с Иваном Ургантом даже есть традиция обсуждать «Евровидение» в твиттере, в его тайном аккаунте, это всегда происходит очень весело».
Официально представителя России должны назвать до 11 марта.
Напомним, что Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» представит группа O.Torvald c песней Time.
Их песня победила в финале национального отбора, который проходил в Киеве 25 февраля 2017 года.
Джерело: Hello!