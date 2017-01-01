  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Александр Рыбак исполнил кавер на песню победителя «Евровидения-2017»

    • Сьогодні, 11:41
    • Розсилка

    Норвежский певец и скрипач, который выиграл «Евровидения» в 2009 году, Александр Рыбак записал кавер на песню победителя «Евровидения-2017» португальца Сальвадора Собрала Amar Pelos Dois.

    Видео на песню певец опубликовал на своем Youtube-канале.

    Напомним, что нежная композиция Amar Pelos Dois принесла победу Сальвадору Собралу на «Евровидения-2017». По результатам голосования компетентного жюри и телезрителей  Сальвадор Собрал из Португалии с романтической балладой набрал 758 баллов.

    Отметим, что украинскую группу O.Torvald с песней «Time» европейский зритель не оценил. По результатам голосования группа получила  всего 36 баллов и заняла 24 место из 26.


    Евровидение 2017
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ