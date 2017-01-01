Александр Рыбак исполнил кавер на песню победителя «Евровидения-2017»

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Норвежский певец и скрипач, который выиграл «Евровидения» в 2009 году, Александр Рыбак записал кавер на песню победителя «Евровидения-2017» португальца Сальвадора Собрала Amar Pelos Dois.

Видео на песню певец опубликовал на своем Youtube-канале.

Напомним, что нежная композиция Amar Pelos Dois принесла победу Сальвадору Собралу на «Евровидения-2017». По результатам голосования компетентного жюри и телезрителей Сальвадор Собрал из Португалии с романтической балладой набрал 758 баллов.

Отметим, что украинскую группу O.Torvald с песней «Time» европейский зритель не оценил. По результатам голосования группа получила всего 36 баллов и заняла 24 место из 26.



