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    Александра Пономарева ограбили во время гастролей

    • Сьогодні, 09:55
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    Известного украинского певца Александра Пономарева ограбили в Мелитополе.

    Как пишет местное издание РИА Мелитополь, инцидент произошел 28 марта на площади Свободы.

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    Известно, что воры унесли из микроавтобуса несколько ноутбуков, концертные костюмы и документы на авто, принадлежащие Александру Пономареву. В полиции рассказали, что злоумышленники использовали сканер, чтобы открыть замок, ведь следов взлома нет. Проводятся следственные действия.

    Возможно, воры одумаются, узнав у кого они «разжились» техникой и мало пригодной для повседневной жизни одеждой. Во всяком случае прецеденты такие уже были. Свои счастливые истории с возвращением украденного, в свое время, рассказывали Владимир Этуш, София Ротару и Вахтанг Кикабидзе.

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    Александра Пономарева ограбили во время гастролей
    Александра Пономарева ограбили во время гастролей
    Александра Пономарева ограбили во время гастролей
    Александра Пономарева ограбили во время гастролей

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