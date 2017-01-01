Александра Пономарева ограбили во время гастролей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Известного украинского певца Александра Пономарева ограбили в Мелитополе.

Как пишет местное издание РИА Мелитополь, инцидент произошел 28 марта на площади Свободы.

Известно, что воры унесли из микроавтобуса несколько ноутбуков, концертные костюмы и документы на авто, принадлежащие Александру Пономареву. В полиции рассказали, что злоумышленники использовали сканер, чтобы открыть замок, ведь следов взлома нет. Проводятся следственные действия.

Возможно, воры одумаются, узнав у кого они «разжились» техникой и мало пригодной для повседневной жизни одеждой. Во всяком случае прецеденты такие уже были. Свои счастливые истории с возвращением украденного, в свое время, рассказывали Владимир Этуш, София Ротару и Вахтанг Кикабидзе.