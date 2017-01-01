Алексеев показал, как тренируется по утрам

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Никита Алексеев

Певец каждое утро тренируется, чтобы поддерживать форму

Известный украинский поп-исполнитель Никита Алексеев каждое утро проводит тренировку. Певец поделился соответствующим фото в сети Instagram.

Алексеев выложил фотографию, на которой видно, как он прыгает на скакалке. «Мое каждое доброе утро», - подписал пост певец.

«Прыгай, солнце, Русановка тебе в помощь!», «Миссия :»Все успеть»...и успеваешь ведь. Так держать», - прокомментировали фото Алексеева его поклонники.

Напомним, недавно Аlekseev собрал урожай из наград в Москве. Артиста отметили на церемонии вручения премии Top Hit Music Awards. Украинский исполнитель был отмечен как самый популярный исполнитель на радио. Вторая награда ему досталась за композицию «Пьяное солнце», которая за 2016 год прозвучала на радио 862 тыс. 662 раза. Певец также стал победителем в номинации «Взлет года». Он прибавил +57 позиций в чарте Radio Top Russian Artists и +67 позиций в чарте Radio & You Tube Top Russian Artists.