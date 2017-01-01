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    Алена Мозговая прокомментировала победу священника на шоу «Голос країни»: Там творчества не было

    • Сьогодні, 10:42
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    Алена Мозговая
    ivona.bigmir.net
    Алена Мозговая

    Известный украинский продюсер и музыкальный критик Алена Мозговая прокомментировала победу священника УПЦ Александра Клименко в популярном телевизионного шоу «Голос країни».

    По словам Алены Мозговой, песня «Мамина любов» композитора Николая Мозгового, прозвучала в исполнении победителя «Голос країни», священника Александра Клименко, без какого-либо творчества.

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    Участник шоу обладает хорошими вокальными данными, однако его выступления походят на песни в ресторане.

    Таким мнением о скандальном финале шоу поделилась дочь Николая Мозгового, известный в Украине продюсер Алена Мозговая, пишет  Обозреватель.

    «Несмотря на то, что он победил с песней отца, которую я очень люблю, я почитала о нем, его страницу в Facebook и то, что он священник Московского патриархата… Для меня это важно. Поэтому я его не поддерживала», - отметила она.

    Напомним, что вместе с титулом «Голос країни – 7» победитель шоу Александр Клименко получил квартиру в Киеве, право на запись собственной песни, ее ротацию на радио и съемки клипа. И запись, и ротацию, и клип отец Александр подарил своей сопернице Ингрет Костенко.

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