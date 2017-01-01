Алина Гросу презентовала новый эротический клип



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица Алина Гросу выпустила очередную провокационную видеоработу на песню «Хочу я баса»

«Бджiлка» украинского шоубизнеса шокировала поклонников своим откровенным видео на новую песню «Хочу я баса». 21-летняя певица в течение долгого времени анонсировала на своей странице выход нового клипа, выставляя пикантные фото, вызывавшие неоднозначную реакцию подписчиков.

Вместе с этим девушка просила обойтись без преждевременных выводов и интриговала, что все не так, как кажется на первый взгляд: «Дорогие «блюстители моей чести и морали», мне очень приятно чувствовать вашу заботу, но я уже взрослая девочка, могу сама решать и быть в ответе за свои поступки. А сейчас хочу попросить вас угомонить ваши эмоции до выхода песни. Не делайте выводы раньше времени. Возможно, все не так, как кажется на первый взгляд», — обращалась Гросу к своим подписчикам.

Клип, впрочем, получился не менее откровенный, чем фото. В сексуальных боди и с провокационными декольте, Алина Гросу выпустила очередную работу в жанре поп и даже ввела персональный хештег «#Хочуябаса».

Напомним, что с 2010 года Алина Гросу проживает в Москве, где снимается в кино и активно занимается музыкальной карьерой. Эксперты красоты рассказали о пластических операциях певицы.