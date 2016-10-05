Алкогольная компания сделала виски в честь Хиллари Клинтон

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Американский производитель виски Republic Restoratives выпустил новый напиток, который назвали Rodham Rye.

Напиток посвятили Хиллари Клинтон, девичья фамилия которой звучит как Родэм.

Так производители хотели отпраздновать победу политика на выборах президента, однако что-то пошло не так.

«Это наш трибьют женщине, которая сделала нас теми, кем мы являемся», – написал бренд.

Владельцы компании отметили, что это трибют не только Клинтон, но и каждой женщине в мире. Бутылка появилась на прилавках 25 марта.

Джерело: 24 канал