Алла Пугачева поделилась новыми успехами детей

Назвать Аллу Пугачеву активным и преданным пользователем социальных сетей можно с натяжкой: она присоединилась к Instagram год назад, но за все время опубликовала лишь около 50 постов, делая в этой «летописи» большие перерывы.

Большая часть ее записей посвящена детям - 3-летним близнецам Гарри и Лизе, последняя из таких появилась в аккаунте Примадонны вчера.

Успехами малышей Алла Борисовна делится с нескрываемым удовольствием. Не так давно, например, она показывала, как умело ее дочь Лиза освоила прыжки в воду.

Радость моя Фото опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Дек 19 2016 в 10:56 PST

А сегодня пополнила онлайн-архив новыми видео и фото: на одном Лиза играет в теннис, используя вместо мяча воздушный шарик, на втором сидит за пианино Гарри, на третьем - брат и сестра уже вместе рассекают по квартире на велосипедах. Все ролики сопровождаются комментариями Пугачевой: "Ух ты!", "Молодец", а подписчики певицы не скупятся на комплименты, называя детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина чудесными и талантливыми - такими, как их родители.

Полный впере-е-е-ед!!!!!!!! Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Дек 19 2016 в 11:15 PST

В роли пианиста Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Дек 19 2016 в 11:13 PST

Супер удар!!! Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Дек 4 2016 в 10:59 PST



