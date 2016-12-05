Алла Пугачева поделилась новыми успехами детей
- Вчора, 08:01
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Розсилка
Назвать Аллу Пугачеву активным и преданным пользователем социальных сетей можно с натяжкой: она присоединилась к Instagram год назад, но за все время опубликовала лишь около 50 постов, делая в этой «летописи» большие перерывы.
Большая часть ее записей посвящена детям - 3-летним близнецам Гарри и Лизе, последняя из таких появилась в аккаунте Примадонны вчера.
Успехами малышей Алла Борисовна делится с нескрываемым удовольствием. Не так давно, например, она показывала, как умело ее дочь Лиза освоила прыжки в воду.
А сегодня пополнила онлайн-архив новыми видео и фото: на одном Лиза играет в теннис, используя вместо мяча воздушный шарик, на втором сидит за пианино Гарри, на третьем - брат и сестра уже вместе рассекают по квартире на велосипедах. Все ролики сопровождаются комментариями Пугачевой: "Ух ты!", "Молодец", а подписчики певицы не скупятся на комплименты, называя детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина чудесными и талантливыми - такими, как их родители.
Джерело: Hello!