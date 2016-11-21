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    Шоу-біз

    Алла Пугачева высказалась о невесте своего внука

    • Сьогодні, 11:45
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    Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков недавно сделал предложение своей возлюбленной Алене Красновой.

    Пара вместе около трех лет, и уже более полугода влюбленные живут вместе в особняке Аллы Борисовны на Истре.

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    Певица в разговоре с прессой прокомментировала новость о скорой свадьбе внука. Пугачева отметила, что она одобрят выбор Никиты и считает, что Алена будет прекрасной супругой. «Алена мне очень нравится! Она очень милая девушка, подходит Никите, думаю, будет хорошая жена», — цитирует звезду издание «СтарХит».

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    Кроме того, артистка призналась, что с удовольствием поможет молодым с приятными свадебными хлопотами. По ее словам, она могла бы помочь Красновой с выбором платья и туфель. «Если она попросит меня, то мы пойдем и все ей подберем. Возможно, туфли будут из моей линии, а почему бы и нет? Они очень красивые и удобные», — отметила Пугачева, которая несколько дней назад презентовала собственную коллекцию обуви, созданную в сотрудничестве с брендом «Эконика».

    Джерело: graziamagazine.ru

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