Алла Пугачева высказалась о невесте своего внука

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Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков недавно сделал предложение своей возлюбленной Алене Красновой.

Пара вместе около трех лет, и уже более полугода влюбленные живут вместе в особняке Аллы Борисовны на Истре.

Певица в разговоре с прессой прокомментировала новость о скорой свадьбе внука. Пугачева отметила, что она одобрят выбор Никиты и считает, что Алена будет прекрасной супругой. «Алена мне очень нравится! Она очень милая девушка, подходит Никите, думаю, будет хорошая жена», — цитирует звезду издание «СтарХит».

Кроме того, артистка призналась, что с удовольствием поможет молодым с приятными свадебными хлопотами. По ее словам, она могла бы помочь Красновой с выбором платья и туфель. «Если она попросит меня, то мы пойдем и все ей подберем. Возможно, туфли будут из моей линии, а почему бы и нет? Они очень красивые и удобные», — отметила Пугачева, которая несколько дней назад презентовала собственную коллекцию обуви, созданную в сотрудничестве с брендом «Эконика».

Джерело: graziamagazine.ru