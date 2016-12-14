Alyosha презентовала танцевальный трек «Калина» об украинских женщинах

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По словам певицы, песня была написала еще четыре года назад, но ждала своего времени

Певица Alyosha представила свою новую песню «Калина» на украинском языке, которая стала уже четвертой композицией, выпущенной в 2017 году.

Обладательница одного из самых мощных голосов страны не только исполнила песню, но и сама написала слова и музыку композиции «Калина».

«Это не новая песня – я написала ее еще четыре года назад, но все это время она ждала своего часа. Мне кажется, именно сейчас пришло время. Она по-весеннему яркая и танцевальная, но при этом полна сильных эмоций и любви, передающих энергию и силу всех женщин Украины», – поделилась Alyosha.