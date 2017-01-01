Alyosha заинтриговала поклонников новым клипом

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Певица Alyosha поделилась видео со съемок своей новой видеоработы на песню «Калина»

Бекстейдж-видео со съемок нового клипа молодая исполнительница выставила на своей странице в соцсети. «Замечательного утра всем. С нетерпением жду премьеры клипа «Калина» а пока что смотрите backstage со съемок видео» - написала воодушевленная Alyosha.

На видео девушка танцует в ультракоротком серебристом платье, в компании зажигательных танцоров афро-украинцев. Также, Alyosha сменит еще несколько образов, которые для съемок создала стилист Ольга Ипатова. Режиссером клипа, как сообщает Обозреватель, стал Александр Филатович, который уже сотрудничал с певицей и снял клипы «Ти найкраща», «Точка на карте», «Феромоны любви». Активное участие в съемках принимал и продюсер певицы - Вадим Лисица.