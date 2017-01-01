Амаль Клуни удивила Джорджа необычным подарком на день рождения актера

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На днях Джордж Клуни отпраздновал свой 56-ой день рождения.

В честь этого торжественного события его супруга Амаль приготовила необычный подарок. Актер получил на день рождения праздничный торт, «замаскированный» под мини-бар.

Произведение кулинарного шедевра был украшен пальмами, песочными дюнами, баром и фотографиями Джорджа с Рэнди Гербером. На торте также оказались крошечные бутылочки с текилой под брендом «Casamigos». С 2013 года Клуни вместе со своим другом и мужем Синди Кроуфорд Рэнди выпускают собственную линию текилы. Гербер выложил фотографию торта вместе с именинником и подписал: «Это постаралась Амаль! Торт – точная копия бара в доме Джорджа и его супруги в Мехико», пишет popcornnews.

Чтобы отметить день рождения друга Гербер вместе со своей супругой прилетели из Лос-Анджелеса в Лондон. Мероприятие прошло в одном из ресторанов английской столицы. Джордж был невероятно счастлив получить столь необычный подарок, хотя главный подарок Амаль подарит ему совсем скоро – жена актера беременна близнецами, и пара с нетерпением ждет их появления на свет.

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