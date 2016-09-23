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    Американская модель извинилась за съемку в образе гейши для номера Vogue

    • Сьогодні, 12:28
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    24-летняя американская модель Карли Клосс извинилась в твиттере за участие в съемке для издания Vogue, в которой она выступила в роли гейши.

    Мартовский номер Vogue, посвященный разнообразию, рассказывает о современных американских женщинах. В одной из съемок журнала Клосс изображает гейшу: она позирует на фоне японской архитектуры, на модели черный парик, кимоно. Пользователи Twitter раскритиковали фотосессию за то, что даже в номере о разнообразии женщину традиционно японской профессии изображает американка. Клосс извинилась за участие в съемке, которая не учитывала культурных особенностей, пишет The Fashion Law. Она пообещала, что ее будущие проекты будут отвечать главной цели — вдохновлять женщин.

    В 2012 году Клосс критиковали за то, что она участвовала в шоу Victoria`s Secret в костюме, который использовал элементы традиционного наряда американских индейцев. Тогда модель также принесла извинения.

    Это не первая критика мартовского номера Vogue. Ранее пользователи Twitter заподозрили редакцию журнала в том, что она в графическом редакторе удлинила ладонь модели Лили Хадид на обложке журнала так, чтобы плюс-сайз-модель Эшли Грэм казалось более худой.

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    Джерело: Bird In Flight
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