Американская модель извинилась за съемку в образе гейши для номера Vogue

24-летняя американская модель Карли Клосс извинилась в твиттере за участие в съемке для издания Vogue, в которой она выступила в роли гейши.

Мартовский номер Vogue, посвященный разнообразию, рассказывает о современных американских женщинах. В одной из съемок журнала Клосс изображает гейшу: она позирует на фоне японской архитектуры, на модели черный парик, кимоно. Пользователи Twitter раскритиковали фотосессию за то, что даже в номере о разнообразии женщину традиционно японской профессии изображает американка. Клосс извинилась за участие в съемке, которая не учитывала культурных особенностей, пишет The Fashion Law. Она пообещала, что ее будущие проекты будут отвечать главной цели — вдохновлять женщин.

Emma Stone, Scarlett Johansson, and Tilda Swinton turn to Karlie Kloss. "Your turn, girl."



Karlie on phone: "Hello, Vogue? Make me Asian." pic.twitter.com/zgUWIB022Q