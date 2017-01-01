Американскую актрису раскритиковали за снимок с отсеченной головой Трампа

Американская актриса, комик и телеведущая канала CNN Кэти Гриффин подверглась резкой критике после публикации снимка, на котором она позирует якобы с отсеченной головой президента США Дональда Трампа.

Фото было сделано американским фотографом Тайлером Шилдсом, и вскоре после обнародования снимка Гриффин пошутила, что теперь им грозит тюрьма и они будут вынуждены уехать в Мексику.

Публикация вызвала в основном негативную реакцию интернет-пользователей, заявивших, что Гриффин перешла черту. Свое мнение высказали и многие знаменитости, в том числе сын президента США Дональд Трамп — младший: «Отвратительно, но не удивительно. Сегодняшние левые — они такие. Они считают это приемлемым. Представьте, что консерваторы сделали бы это с Обамой, будь он президентом», — написал он в своем твиттере. Аналогичную реакцию снимок вызвал и у Челси Клинтон, дочери противостоявшей Трампу на президентских выборах Хиллари Клинтон: «Это мерзко и неправильно. Шутка об убийстве президента никогда не бывает смешной».

Спустя некоторое время о фотографии с отсеченной головой президента высказались даже в Секретной службе США. В официальном твиттере ведомства появилось сообщение о том, что его представители начнут проверку скандальной публикации.

Через три часа Кэти Гриффин принесла извинения за случившееся. Она удалила ранее опубликованные фотографии из всех аккаунтов и записала видеообращение, в котором назвала снимок большой ошибкой и отметила, что осознала, как сильно была не права: «Я зашла слишком далеко. Я пересекла черту. Я сделала ошибку и я не права». Несмотря на извинения, производитель Squatty Potty, лицом рекламной кампании которого является Гриффин, уже объявил, что приостановит сотрудничество с актрисой.