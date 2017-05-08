Ананас, оставленный на выставке в Шотландии, приняли за произведение искусства

На выставке современного искусства, которая на днях проходила в шотландском Абердине, ананас, оставленный в одном из выставочных залов, приняли за экспонат, пишет The Independent. По словам студента местного университета Руаири Грея, фрукт на выставку он принес в качестве шутки: в помещении он нашел пустой стол и поставил на него ананас, надеясь, что посетители по ошибке примут его за произведение искусства.

Четыре дня спустя, когда Грей вместе с другом посетил выставку еще раз, он обнаружил, что оставленный им ананас поместили под стекло. При этом один из организаторов мероприятия заявила, что не знает, кто именно сделал это — она таких распоряжений не давала: «Это остается загадкой. Стекло довольно тяжелое, так что понадобилось бы два-три человека, чтобы сдвинуть его с места. Пока мы понятия не имеем, кто мог это сделать», — говорит Натали Керр.

В прошлом году похожий случай произошел в Сан-Франциско: тогда посетители выставки в местном музее также приняли за произведение искусства очки, нарочно оставленные пранкерами в одном из выставочных залов.