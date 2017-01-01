Анастасия Приходько: Я не продалась за рубли

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Радио Свобода Анастасия Приходько

Украинская певица и волонтер Анастасия Приходько рассказала о своем отношении к России.

По мнению певицы, которая представляла на международном песенном конкурсе Россию в в 2009 году, события на фронте, гораздо важнее конкурса «Евровидение».

После того, как началась война на Донбассе и был аннексирован Крым Анастасия Приходько перестала ездить на гастроли в Россию, давать интервью российским журналистам и всячески поддерживает украинских воинов.

В интервью Радио Свобода, Приходько рассказала об отношении к артистам, которые выступают в России:

«Я не имею права судить коллег, но я, в отличии от этих артистов, «не продалась за российские рубли». Как прокомментировала запрет въезда в Украину представительнице России на конкурсе «Евровидение», смотрите прямо сейчас.