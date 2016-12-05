Анастасия Приходько: Я решила для себя, что хочу писать украинскую музыку

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Украинская певица Анастасия Приходько призналась, что на старте своей карьеры не была готова к законам шоу -бизнеса.

В 2007 году 20-летняя Приходько побеждает в «Фабрике звезд», заключает контракт с самым Константином Меладзе и готова почти на все ради популярности.

Однако сейчас певица сожалеет о многих вещах, в том числе об образе в начале своей звездной карьеры, признаваясь, что не была готова к жестоким законам шоу-бизнеса.

«Я не считаю, что тот образ был правильным. Я жалею о многих вещах, которые были придуманы. Однако из-за отсутствия опыта и страстного желания выйти на сцену, мне казалось, что это правильно. Я, скажу вам честно, не была готова к законам шоу-бизнеса и к тому, что там происходит», – рассказала Приходько в эксклюзивном в программе «Зірковий шлях».

По словам певицы, сейчас она решила для себя писать украинскую музыку. Так, скоро мир увидит совершенно новый, украиноязычный альбом Приходько.

«Это мое отношение к Украине. Я решила для себя, что хочу писать украинскую музыку, украинские тексты. И я стараюсь измениться, поддерживать украинскую культуру и язык», – объясняет певица.

Приходько также призналась, что в один из самых тяжелых периодов ее жизни задумывалась о пластической операции: «Хотелось все бросить, хотела переехать, хотела поменять фамилию и сделать пластику. Миллион раз ... миллион».

Сейчас Приходько занимается не только творчеством – со своей семьей всеми силами поддерживают бойцов АТО, но об этом она рассказывать не любит. А как настоящая максималистка считает, что важнее не слова, а дела.