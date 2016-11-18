Андрей Джеджула опять влюбился

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Спустя почти полгода после расставания с Инной Крамаренко, шоумен Андрей Джеджула показал поклонникам в соцсети свою новую возлюбленную.

В октябре прошлого года во время съемок одной из программ телеведущий Андрей Джеджула откровенно рассказал о своей личной жизни. Шоумен признался, что расстался со своей девушкой, актрисой Инной Крамаренко, после 4 лет отношений.

Однако в первый день нового года Андрей опубликовал на странице в Instagram фотографию своей новой возлюбленной.

«Дорогие друзья, мы с любимой поздравляем вас с Новым годом! Год был отвратительный, потерял маму, чуть сам жизни не лишился, но нашел дорогого человека и вернулся в лоно своих друзей и семьи! Это давно потерянное чувство – Новый год в кругу большой семьи. Дом, камин, караоке, салют, оливье и танцы. Спасибо, мамуля, за то, что воспитала меня таким и настояла на том, чтоб я не новые тачки покупал, а построил этот дом для тебя! Вот только жаль, тебя уже в нем нет «физически!», - подписал совместный снимок Андрей.