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    Шоу-біз

    Андрей Хлывнюк: Не буду скрывать, я скучаю по России

    • Сьогодні, 12:20
    • Розсилка

    Лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк заявил, что с 2014 года не выступает в России, и признался, что скучает по этой стране.

    Украинская группа «Бумбокс» перед аннексией Крыма был очень популярной в России. Однако, с 2014 года музыканты принципиально перестали выступать в этой стране.

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    «Не буду скрывать, я скучаю по России, так как очень много времени проводил в этой стране», – сказал музыкант.

    При этом он добавил, что Украина ведет оборонительную, сдерживающую войну, а Россия «пытается навязать нам межкультурный конфликт».

    «Украинцы не воюют с Гоголем, Пастернаком, Брюлловым и уж точно не с Толстым. Они воюют с людьми, которые схватились за власть и любой ценой, имперскими амбициями, пытаются уничтожить наше государство», – пояснил музыкант в интервью изданию Крым.Реалии.

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