Анджелина Джоли и Брэд Питт ищут компромат друг на друга



Розсилка ВІДПРАВИТИ

СМИ сообщают, что экс-супруги готовятся к битве не на жизнь, а на смерть.

Недавно Анджелина Джоли и Брэд Питт официально заявили о своем «перемирии». Бывшие супруги объявили о заключении соглашения о том, что все документы их бракоразводного процесса и дела об опеке над детьми будут засекречены.

Однако журналисты и поклонники знаменитостей считают, что это всего лишь обманный ход и экс-супруги солгали. По данным западных таблоидов, актеры вместо перемирия готовятся к финальной схватке в конце января, которая, судя по всему будет не на жизнь, а на смерть.