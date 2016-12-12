Анджелина Джоли и Брэд Питт ищут компромат друг на друга
- Сьогодні, 16:15
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СМИ сообщают, что экс-супруги готовятся к битве не на жизнь, а на смерть.
Недавно Анджелина Джоли и Брэд Питт официально заявили о своем «перемирии». Бывшие супруги объявили о заключении соглашения о том, что все документы их бракоразводного процесса и дела об опеке над детьми будут засекречены.
Однако журналисты и поклонники знаменитостей считают, что это всего лишь обманный ход и экс-супруги солгали. По данным западных таблоидов, актеры вместо перемирия готовятся к финальной схватке в конце января, которая, судя по всему будет не на жизнь, а на смерть.
Общественность полагает, что Анджелина и Брэд после своего «соглашения» с двойной силой начали искать компромат друг на друга. И в «грязном белье», которое они ищут, могут оказаться шокирующие и нелицеприятные подробности, способные уничтожить их репутацию. Инсайдеры уверяют, что Джоли всеми силами пытается не только лишить бывшего мужа родительских прав, но и раздавить его психологически, пишет graziamagazine.ru.
Доказательством тому служат редкие встречи Питта с детьми, на которых он общается с наследниками исключительно в присутствии психолога. А Анджелина, по словам журналистов, в это время находится рядом, не сводя глаз с часов, чтобы свидание отца с сыновьями и дочерьми не продлилось ни на одну лишнюю минуту.
После начала громкого бракоразводного процесса Джоли всячески пытается показать, что является образцовой матерью — она перестала выходить в свет и проводит все свое время с детьми. А про Брэда в СМИ уже несколько раз сообщали о слухах, связанных с его новыми романами. Но, судя по реакции его коллег, которые громкими овациями встретили его появление на недавней премии «Золотой глобус», актер смог восстановить свою репутацию добропорядочного отца и семьянина, после того, как с него были сняты все обвинения в жестоком обращении с детьми.