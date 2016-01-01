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    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад

    • Сьогодні, 11:17
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    Первые слухи о разрыве знаменитой пары Анджелины Джоли и Брэда Питта появились в прессе в середине сентября.

    Однако, по информации из окружения пары, знаменитости могли расстаться еще два года назад.

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    Дело в том, что тогда актриса якобы закатила скандал своему мужу из-за ревности. Анджелина была уверена, что Питт изменяет ей со своей коллегой - темнокожей актрисой Люпитой Нионго, которая снялась с ним в фильме "12 лет рабства". Эта картина в 2014 году взяла сразу три «Оскара» и стала лучшим фильмом года. Брэд в этом фильме выступал и как актер, и как продюсер, и поэтому выложился «на все 100%». Однако Джоли радость мужа не разделила, а закатила скандал на церемонии.

    В тот день они сильно поссорились. Сообщается, что пара едва не распалась сразу после церемонии вручения «Оскара». Из-за вспышки ревности жены Брэд даже отказался участвовать в праздновании этого знаменательного события. Спустя какое-то время Анджелина и Брэд все же узаконили свои отношения, которые под конец 2016 года прекратились.

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    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад
    Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад

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