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    Шоу-біз

    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились

    • Сьогодні, 14:14
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    Ровно полгода понадобилось для того, чтобы Анджелина Джоли и Брэд Питт смогли начать мирный диалог. Об этом сообщает источник из окружения знаменитостей.

    По его словам, бывшие супруги «помирились», правда не в прямом смысле этого слова — они перестали конфликтовать и теперь обсуждения их бракоразводного процесса и вопросов опекунства над детьми идут в мирном ключе.

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    «Брэд чувствует себя гораздо лучше. Он очень рад тому, что этот спектакль с изображением идеальных отношений закончился, и каждый из них может быть самим собой. Теперь он и Анджелина стали спокойней, и их общение стало продуктивным», — заявил инсайдер.

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    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
    Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились

    По слухам, подобных результатов помог достичь договор о конфиденциальности бракоразводного процесса, который несколько месяцев назад подписали актеры. Именно после этого Джоли публично начала называть Питта прекрасным отцом, а он смог получить возможность чаще видеться с детьми.

    Джерело: graziamagazine.ru

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