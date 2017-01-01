Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились

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Ровно полгода понадобилось для того, чтобы Анджелина Джоли и Брэд Питт смогли начать мирный диалог. Об этом сообщает источник из окружения знаменитостей.

По его словам, бывшие супруги «помирились», правда не в прямом смысле этого слова — они перестали конфликтовать и теперь обсуждения их бракоразводного процесса и вопросов опекунства над детьми идут в мирном ключе.

«Брэд чувствует себя гораздо лучше. Он очень рад тому, что этот спектакль с изображением идеальных отношений закончился, и каждый из них может быть самим собой. Теперь он и Анджелина стали спокойней, и их общение стало продуктивным», — заявил инсайдер.

По слухам, подобных результатов помог достичь договор о конфиденциальности бракоразводного процесса, который несколько месяцев назад подписали актеры. Именно после этого Джоли публично начала называть Питта прекрасным отцом, а он смог получить возможность чаще видеться с детьми.

Джерело: graziamagazine.ru