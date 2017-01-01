Анджелина Джоли и Брэд Питт сделали специальные татуировки в преддверии развода



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Когда Брэд Питт говорил о том, что развод с Анджелиной Джоли стал для него полной неожиданностью, актер не врал.

Доказательством может стать тот факт, что за несколько месяцев до «дня Х» супруги сделали себе новые особенные татуировки, которые должны были «укрепить их союз».

В распоряжении журналистов оказались ранее не опубликованные снимки из Камбоджи, датируемые февралем 2016 года. Здесь, в Сиемреапе, Брэд и Анджелина посетили тату-сеанс у тайского монаха Аджарна Ну Кэнпая, которого специально для этих целей доставили из Бангкока. После сеанса, во время которого монах работал стальными стержнями с хирургической иглой, оказывающими более болезненный, но более точный эффект, Джоли обзавелась тремя новыми мистическими рисунками на спине, а Питт - буддистскими символами на животе, пишет журнал Hello.