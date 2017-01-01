Анджелина Джоли и Криштиану Роналду сыграют в турецком сериале о сирийских беженцах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Действительно неожиданная новость как для фанатов 41-летней актрисы, так и для любителей футбола.

Анджелина Джоли и звезда «Реал Мадрид» Криштиану Роналдо примут участие в съемках нового турецкого сериала. Международный телепроект поднимет актуальный вопрос сирийских беженцев в Турции.

Пока запланировано три сезона сериала с названием «Мост жизни» (Hayat Köprüsü). Главными сюжетными темами станут любовь, семейная драма и борьба за выживание.

Уже в марте команда сериала планирует приступить к съемкам в турецком городе Газиантепе.

Криштинану Роналдо ранее неоднократно упоминал, что получает периодические предложения о съемках и хочет попробовать себя на актерском поприще.

Помимо Роналду и Джоли в проекте примут участие другие звезды мирового масштаба, однако их имена пока не разглашаются.