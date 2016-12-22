Анджелина Джоли о Брэде Питте: Мы всегда будем семьей

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Анджелина Джоли продолжает создавать видимость миролюбивого развода с Брэдом Питтом. Сначала во время поездки в Камбоджу актриса заявила, что они с Питтом всегда останутся семьей, даже в это непростое время, а теперь говорит, что он – прекрасный отец.

В своем интервью Good Morning America на вопрос ведущего, считает ли она Питта хорошим отцом, Джоли заявила: «Да, конечно. Мы всегда будем семьей. Всегда».

Напомним, что всего пару месяцев назад актриса требовала единоличной опеки над детьми и хотела запретить бывшему мужу общаться с ними без присмотра психолога. Расследование заключило, что обвинения в адрес актера беспочвенны, и Джоли пошла на попятный.

Актриса также ответила на вопросы касательно своего нового фильма «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи», над которым она работала со своим сыном Мэддоксом, ведь именно там она его и усыновила. Джоли сказала, что хотела лучше понять культуру своего сына и рассказать их историю. Сам Мэддокс участвовал в съемочном процессе, и это стало для него невероятным опытом.