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    Анджелина Джоли отпраздновала День матери с сыном Паксом в ресторане Лос-Анджелеса

    • Сьогодні, 14:05
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    Вчера весь мир отмечал День матери: одни знаменитости устроили в честь этого события различные официальные и благотворительные мероприятия, другие - провели этот праздник с семьей.

    Ко вторым относится и Анджелина Джоли - актриса вчера была замечена на выходе из ресторана Beauty & Essex в Лос-Анджелесе вместе с сыном Паксом. Почему Анджелина и Пакс решили поужинать в таком узком кругу и где были в это время остальные пятеро детей актрисы, неизвестно. Возможно, этот ужин для мамы организовал сам Пакс в качестве подарка.

    В конце прошлой недели Анджелина была также сфотографирована после ужина в ресторане, но уже в компании отца Джона Войта и четырех детей - Пакса, Захары, Вивьенн и Нокса. По словам очевидцев журнала People, Анджелина и Джон, отношения между которыми долгое время были натянутыми, провели в суши-ресторане два часа, мило общались и даже обменялись подарками. Чуть позже издание TMZ опубликовало поздравление Джона Войта с Днем матери - репортерам удалось подловить его на выходе из заведения.

    «Я бы пожелал своей дочери любви со всего этого мира, потому что она замечательная мать. Мы одна семья», - сказал Джон.

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    Анджелина Джоли отпраздновала День матери с сыном Паксом в ресторане Лос-Анджелеса
    Анджелина Джоли отпраздновала День матери с сыном Паксом в ресторане Лос-Анджелеса
    Анджелина Джоли отпраздновала День матери с сыном Паксом в ресторане Лос-Анджелеса

    Джерело: Hello!

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