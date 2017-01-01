Анджелина Джоли отпраздновала День матери с сыном Паксом в ресторане Лос-Анджелеса
- Сьогодні, 14:05
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Вчера весь мир отмечал День матери: одни знаменитости устроили в честь этого события различные официальные и благотворительные мероприятия, другие - провели этот праздник с семьей.
Ко вторым относится и Анджелина Джоли - актриса вчера была замечена на выходе из ресторана Beauty & Essex в Лос-Анджелесе вместе с сыном Паксом. Почему Анджелина и Пакс решили поужинать в таком узком кругу и где были в это время остальные пятеро детей актрисы, неизвестно. Возможно, этот ужин для мамы организовал сам Пакс в качестве подарка.
Джерело: Hello!