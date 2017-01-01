Анджелина Джоли отпраздновала День матери с сыном Паксом в ресторане Лос-Анджелеса

Вчера весь мир отмечал День матери: одни знаменитости устроили в честь этого события различные официальные и благотворительные мероприятия, другие - провели этот праздник с семьей.

Ко вторым относится и Анджелина Джоли - актриса вчера была замечена на выходе из ресторана Beauty & Essex в Лос-Анджелесе вместе с сыном Паксом. Почему Анджелина и Пакс решили поужинать в таком узком кругу и где были в это время остальные пятеро детей актрисы, неизвестно. Возможно, этот ужин для мамы организовал сам Пакс в качестве подарка.

В конце прошлой недели Анджелина была также сфотографирована после ужина в ресторане, но уже в компании отца Джона Войта и четырех детей - Пакса, Захары, Вивьенн и Нокса. По словам очевидцев журнала People, Анджелина и Джон, отношения между которыми долгое время были натянутыми, провели в суши-ресторане два часа, мило общались и даже обменялись подарками. Чуть позже издание TMZ опубликовало поздравление Джона Войта с Днем матери - репортерам удалось подловить его на выходе из заведения.