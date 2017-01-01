Анджелина Джоли познакомила детей с новым возлюбленным



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пока таблоиды обсуждали личную жизнь почти разведенного Брэда Питта, приписывая ему один роман за другим, про Анджелину Джоли почему-то все забыли.

Как оказывается, зря: во время ее поездки в Камбоджу, куда она летала, чтобы представить собственный фильм, актрису заметили в компании неизвестного мужчины.

Пару заметили на выходе из отеля, когда Джоли с детьми и ее бойфренд собирались в магазин. Как говорят очевидцы, с лица Анджелины не сходила счастливая улыбка, да и дети вели себя очень уверенно в компании незнакомца. Неужели у Джоли новый роман? И судя по тому, что его до сих пор никто не может узнать, вряд ли он относится к звездной касте.

Кстати, те же инсайдеры утверждают, что Брэд просто будет вне себя от злости, когда узнает о произошедшем. Ведь пока он с трудом выбивает у Джоли несколько встреч с детьми в месяц, какой-то мужчина проводит с ними кучу свободного времени. Несправедливо!

А вот поклонники уверены, что неизвестный мужчина не новый возлюбленный Анджелины, а один из ее работников — охранник или диетолог. Что ж, может быть, только как это отменяет возможность романа?

Джерело: graziamagazine.ru