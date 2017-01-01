Анджелина Джоли рассказала, как тяжело ей дался развод с Брэдом Питтом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актриса поведала журналистам о своем душевном состоянии

Брэд Питт и Анджелина Джоли оставили позади борьбу друг с другом и наладили мирные отношения. Инсайдеры подтверждают, что актеры не испытывают взаимную неприязнь и общаются на темы, касающиеся воспитания их детей: 15-летнего Мэддокса, 13-летнего Пакса, 11-летней Захары, десятилетней Шайло и восьмилетних близнецов Нокса и Вивьен.

Даже живут бывшие супруги сейчас недалеко друг от друга – в Лос-Анджелесе, что тоже указывает на их выбор принимать совместное участие в воспитании сыновей и дочерей. Актеры, в ходе бракоразводного процесса решившие прекратить любые спекуляции в прессе на тему своей личной жизни и договорившиеся о взаимном неразглашении деталей развода, уже не скрываются от журналистов. Брэд Питт подробно рассказал GQ Style о причинах расставания с женой, а недавно и она поделилась мыслями на страницах французского Elle.

41-летняя актриса на вопрос, что значит быть матерью шестерых детей, ответила так:

Это величайший дар и ответственность. Это значит жить в соответствии со своими ценностями и подавать пример. Стараюсь сформировать у детей широкий взгляд на мир. Самое главное, что может сделать любой родитель, это слушать своего ребенка. У меня жизнерадостные дети, но они дети, поэтому без помощи им трудно разобраться в жизни. А еще они нуждаются в том, что необходимо каждому из нас, в защите и любви,– сказала актриса.

Голливудская звезда добавила, что в трудные времена ей особенно остро не хватает мамы, Маршелин Бертран, умершей в возрасте 56 лет от рака. Маршелин, как и ее дочь, в свое время тоже прошла через развод, расставшись с отцом Анджелины.

Она была бы прекрасной бабушкой. Все отдала бы, чтобы она была со мной сейчас. Нуждаюсь в ней и часто мысленно разговариваю. Стараюсь представить, что она ответила бы, какой совет дала,– призналась Джоли в интервью.

Джерело: Spletnik