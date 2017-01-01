  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Анджелина Джоли рассматривает возможность съемок в сиквеле «Малефисенты»

    • Сьогодні, 17:04
    • Розсилка

    В последнее время Анджелина Джоли все свое свободное время посвящает семье и режиссерской карьере, поэтому новости о ее новых ролях в кино всегда вызывают ажиотаж у поклонников. Стало известно, что актриса рассматривает возможность сняться во второй части «Малефисенты».

    Первая часть картины с Эль Фаннинг и Джоли в главных ролях, вышедшая в 2014 году, собрала в прокате 758 миллионов долларов, что позволило студии Disney задуматься о продолжении фильма. Официальных комментариев от Анджелины или от создателей фильма пока не поступало, но вероятность, что актриса согласится вновь сыграть роль ведьмы, довольно высока.

    Джерело: popcornnews
    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ