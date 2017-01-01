Анджелина Джоли рассорила Судан с Египтом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анджелина Джоли – женщина роковая. И, видимо, роковая настолько, что может расстроить отношения между двумя странами. Западные СМИ сообщают, что актриса стала причиной конфликта Египта и Судана.

Джоли решила снять фильм в Судане, который расскажет о древней истории этой страны, но подобное решение актрисы и режиссера вызвало негодование у соседнего Египта.

Причиной обиды Египта стало давнее противостояние между ним и Суданом за величину вклада в античную историю. Египет всегда считал, что именно их пирамиды и строения являются одними из самых значимых в истории, но Анджелина решила обратить свое внимание именно на Судан.

Более того, в картине также снимется Леонардо Ди Каприо, а профинансирует это дело компания из Катара. Поскольку речь в картине пойдет о древней Нубии, это обязательно привлечет новых туристов в Судан, а Египет уже давно борется за увеличение числа туристов в свою страну, особенно после беспорядков, которые начались несколько лет назад.