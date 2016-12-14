Анджелина Джоли стала лицом косметического бренда впервые за 10 лет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Впервые за последние несколько месяцев имя Анджелины Джоли появилось в новостных заголовках не в связи со скандальным разводом с Брэдом Питтом, а по приятному поводу.

Французский парфюмерный дом Guerlain объявил вчера на страничке в Instagram о том, что Анджелина стала его посланницей красоты, - она представит новый аромат Mon Guerlain.

Рекламная кампания увидит свет этой весной, а прямо сейчас мы можем увидеть первый кадр.

В официальном заявлении Guerlain сообщается, что переговоры о сотрудничестве состоялись в декабре 2015-го, когда Анджелина находилась в Камбодже на съемках своего режиссерского проекта "Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи". Актриса согласилась стать лицом аромата именно этого бренда еще и потому, что он связан для нее с матерью Маршелин Бертран, которая умерла от рака яичников в 2007 году. Маршелин любила пудру этой марки.

Все доходы, полученные в результате этого сотрудничества, Анджелина направит в несколько благотворительных организаций. Отметим, что это первый бьюти-контракт Джоли за последние 10 лет. Ранее, в 2007-м, она была лицом косметического бренда Shiseido.

Джерело: Hello!