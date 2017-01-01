Анджелина Джоли сыграет Екатерину Великую



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мы уже сообщали, что Анджелина Джоли планирует вернуться к новым ролям в кино, но стало известно, что ее новая роль будет поистине королевской.

Актриса получила предложение сыграть императрицу Екатерину Великую в адаптации книги Саймона Сибэга Монтефьоре «Екатерина Великая и Потемкин: Царская история любви».

История расскажет об истории любви князя Потемкина и Екатерины. Несмотря на то, что князь был моложе императрицы, он сумел завоевать ее сердце. За адаптацию берется кинокомпания Universal. Джоли также предложили другую роль ­ в хорроре «Невеста Франкенштейна». Пока актриса не приняла окончательного решения относительно своих будущих ролей. Есть информация, что Анджелина может появиться в картине «Стреляй как девчонка» — биографии Мэри Дженнингс Хегар, майора ВВС США, которая трижды служила в Афганистане.