Анджелина Джоли в бешенстве: Голливуд встал на сторону Брэда Питта
- Сьогодні, 11:31
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Как говорится, не желай зла: Анджелина Джоли, решившая уничтожить репутацию Брэда Питта грязными сплетнями, вероятно, ожидала «изгнания» актера из высшего общества.
Мотивы ее ясны, однако актриса не учла, что и сама может попасть под удар. В принципе, так и получилось: после «Золотого Глобуса», где Питта встречали овациями, Энджи поняла, что Голливуд не на ее стороне и поспешила смягчить отношения с почти бывшим мужем.
По словам инсайдеров, Джоли согласилась засекретить бракоразводный процесс сразу после того, как посмотрела видеозапись церемонии: «Она наконец-то поняла, как скверно развод влияет на ее имидж, и теперь отчаянно пытается спасти ситуацию, — говорит источник. — Она была возмущена, что Голливуд любит больше Питта».
Джерело: graziamagazine.ru