Анджелина Джоли в бешенстве: Голливуд встал на сторону Брэда Питта

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Как говорится, не желай зла: Анджелина Джоли, решившая уничтожить репутацию Брэда Питта грязными сплетнями, вероятно, ожидала «изгнания» актера из высшего общества.

Мотивы ее ясны, однако актриса не учла, что и сама может попасть под удар. В принципе, так и получилось: после «Золотого Глобуса», где Питта встречали овациями, Энджи поняла, что Голливуд не на ее стороне и поспешила смягчить отношения с почти бывшим мужем.

По словам инсайдеров, Джоли согласилась засекретить бракоразводный процесс сразу после того, как посмотрела видеозапись церемонии: «Она наконец-то поняла, как скверно развод влияет на ее имидж, и теперь отчаянно пытается спасти ситуацию, — говорит источник. — Она была возмущена, что Голливуд любит больше Питта».

Напомним, Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом в сентябре прошлого года. Изначально заявлялось, что процесс будет тихим и мирным, однако на деле оказалось совсем по‑другому: Джоли начала строить козни против Питта, обвиняя его в насилии над детьми, а после и вовсе настояла на встрече с ними только в присутствии нарколога и психотерапевта.

Джерело: graziamagazine.ru