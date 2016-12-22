Анджелина Джоли вернулась к обязанностям посла доброй воли ООН



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Немного оправившись после развода с Брэдом Питтом, Анджелина Джоли вновь вернулась к обязанностям посла доброй воли ООН — актриса написала письмо в газету The New York Times под названием «Политика в отношении беженцев должна основываться на фактах, а не на страхе».

Этот шаг был предпринят Анджелиной в связи с новым распоряжением президента Дональда Трампа о запрете въезда в страну беженцев с Ближнего Востока.