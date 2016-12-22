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    Анджелина Джоли вернулась к обязанностям посла доброй воли ООН

    • Сьогодні, 10:38
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    Немного оправившись после развода с Брэдом Питтом, Анджелина Джоли вновь вернулась к обязанностям посла доброй воли ООН — актриса написала письмо в газету The New York Times под названием «Политика в отношении беженцев должна основываться на фактах, а не на страхе».

     Этот шаг был предпринят Анджелиной в связи с новым распоряжением президента Дональда Трампа о запрете въезда в страну беженцев с Ближнего Востока.

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    «Как мать шестерых детей, рожденных в разных точках нашей планеты, и как гражданин Америки я очень хочу, чтобы наша страна была безопасной для них и других детей иностранцев. Но я также хочу, чтобы дети-беженцы, которые вместе со своими родителями ищут защиты, могли рассчитывать на сострадательную Америку. И мы можем обеспечить безопасность нашей страны без таких кардинальных мер - не запрещая им въезжать в Штаты, ссылаясь на другую религию или гражданство»,- написала Анджелина.

    Джерело: Hello!
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