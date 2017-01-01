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    «Ангел» Victoria's Secret Ана Беатрис Баррос беременна

    • Сьогодні, 13:55
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    «Это лучший подарок, который я могла получить на день рождения», — написала в Instagram недавняя именинница Ана Беатрис Баррос, имея в виду вовсе не увесистые бриллианты, а нечто действительно ценное — ребенка.

     «Ангел» Victoria's Secret и ее муж Карим Эль Саити готовятся стать родителями.

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    Длинноногая красотка находится на третьем месяце беременности, и на опубликованной в социальных сетях фотографии у Аны уже заметен округлившийся живот. Для модели и египетского миллиардера, которые поженились летом прошлого года, ребенок станет первенцем. Пол малыша пока неизвестен.

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    «Ангел» Victoria's Secret Ана Беатрис Баррос беременна
    «Ангел» Victoria's Secret Ана Беатрис Баррос беременна
    «Ангел» Victoria's Secret Ана Беатрис Баррос беременна
    «Ангел» Victoria's Secret Ана Беатрис Баррос беременна
    «Ангел» Victoria's Secret Ана Беатрис Баррос беременна
    «Ангел» Victoria's Secret Ана Беатрис Баррос беременна

    Джерело: Tatler

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