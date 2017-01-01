«Ангел» Victoria's Secret Ана Беатрис Баррос беременна

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«Это лучший подарок, который я могла получить на день рождения», — написала в Instagram недавняя именинница Ана Беатрис Баррос, имея в виду вовсе не увесистые бриллианты, а нечто действительно ценное — ребенка.

«Ангел» Victoria's Secret и ее муж Карим Эль Саити готовятся стать родителями.

Длинноногая красотка находится на третьем месяце беременности, и на опубликованной в социальных сетях фотографии у Аны уже заметен округлившийся живот. Для модели и египетского миллиардера, которые поженились летом прошлого года, ребенок станет первенцем. Пол малыша пока неизвестен.

Джерело: Tatler