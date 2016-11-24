Ани Лорак: Артисты не должны жить в оковах диктатуры и страха



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скандальная певица собралась возвратиться в Украину с концертами

Об этом Ани Лорак рассказала в интервью КП.

«С наибольшим удовольствием я возвращаюсь в Украину, в Киев. Это моя родина, которую я любила, люблю и буду любить. Невозможно описать это чувство словами, потому что эта музыка любви звучит внутри тебя. Мои концерты и гастроли в родной стране – всегда особенное ощущение, и сегодня мне этого очень не хватает, скучаю по украинской сцене и зрителям. Хочется, чтобы финальные концерты моего шоу «Каролина» прошли в Киеве – мы сейчас об этом думаем», – сказала Лорак.

Видимо, певица не боится, что на ее концерты украинский зритель может запросто не прийти.

«Артисты не должны жить в оковах диктатуры и страха. Даже сама постановка фразы «уметь договариваться» пугает – не хочу участвовать в подобных вещах, это унизительно, неправильно. В то же время нельзя мириться с подобной вопиющей ситуацией – кто-то должен навести порядок. И рычаги влияния, безусловно, не стоит искать в артистической среде. Все почему-то ждут от артистов каких-то действий, шагов, но что они могут решить на государственном уровне? Они должны петь песни, радовать людей. Так дайте им такую возможность», – отметила певица.

Также артистка рассказала, что в Украине стало тяжело жить.

«Ни для кого не секрет, что уровень жизни сильно упал – кризис отразился на всех слоях населения. Вот даже по своим родителям смотрю – они получают огромные счета за коммуналку, – рассказывает певица. – Понятно, что у них есть моя помощь, как у многих стареньких родителей есть помощь их детей. Но как выживать пожилым людям, у которых нет детей? А больным людям? С этими запредельными ценами на лечение серьезно заболеть – катастрофа, люди попросту чувствуют себя обреченными. Сфера здравоохранения, экономическая сфера – везде проколы... В каждой семье есть что сказать по этому вопросу».