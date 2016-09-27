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    Шоу-біз

    Ани Лорак и Тая Повалий продемонстрировали, на каких российских каналах их любили больше всего

    • Вчора, 08:53
    • Розсилка

    Скандальные украинские певицы Таисия Повалий и Ани Лорак, несмотря на войну, не чураются выступать в России и пользуются большой популярностью на местных телеканалах.

    Об этом свидетельствуют данные, которые выложили артистки в своем Instagram.

    Так, в новогоднюю ночь песни Повалий крутили на «России 1» и «Шансон ТВ».

    Между тем Лорак россияне имели возможность лицезреть на большем количестве каналов

    Заметим, что попал в этот список и украинский «Интер».

    Джерело: 24 канал

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