Ани Лорак и Тая Повалий продемонстрировали, на каких российских каналах их любили больше всего
- Вчора, 08:53
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Розсилка
Скандальные украинские певицы Таисия Повалий и Ани Лорак, несмотря на войну, не чураются выступать в России и пользуются большой популярностью на местных телеканалах.
Об этом свидетельствуют данные, которые выложили артистки в своем Instagram.
Так, в новогоднюю ночь песни Повалий крутили на «России 1» и «Шансон ТВ».
Заметим, что попал в этот список и украинский «Интер».
Джерело: 24 канал