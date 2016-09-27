Ани Лорак и Тая Повалий продемонстрировали, на каких российских каналах их любили больше всего



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скандальные украинские певицы Таисия Повалий и Ани Лорак, несмотря на войну, не чураются выступать в России и пользуются большой популярностью на местных телеканалах.

Об этом свидетельствуют данные, которые выложили артистки в своем Instagram.

Так, в новогоднюю ночь песни Повалий крутили на «России 1» и «Шансон ТВ».

Фото опубликовано Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) Дек 31 2016 в 2:49 PST

Между тем Лорак россияне имели возможность лицезреть на большем количестве каналов

Заметим, что попал в этот список и украинский «Интер».

Фото опубликовано Ани Лорак (@anilorak) Дек 31 2016 в 7:54 PST

Джерело: 24 канал