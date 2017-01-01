Ани Лорак попала в рабство? Певица «сидит» на жестком контракте

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Ани Лорак на фестивале «Роза. Хутор» в Сочи, январь 2017 года

Ей сказали: в Крым! Она должна ехать в Крым – продюсер Владимир Бебешко

Украинская певица Ани Лорак, активно выступающая в России, подписала жесткий контракт, согласно которому вынуждена делать все, что ей скажет продюсер. Об этом в интервью «Главкому» рассказал продюсер Владимир Бебешко.

«Лет 10-12 была здесь (в Украине – «Главком») звездой, а потом ей повезло. Она поехала в Россию и подписала контракт, по которому она не может отказаться что-то делать. Ей сказали: в Крым! Она должна ехать в Крым. Она на жестком контракте», - отметил Бебешко.

Владимир Бебешко

По словам продюсера, он точно не знает с кем певица заключила столь жесткий контракт – то ли с Филлипом Киркоровым, то ли с Григорием Лепсом. «Я не могу сказать, что она не любит Украину, что она против Украины. Она любит эту страну, она здесь родилась. Просто ей надо было сделать карьеру. Я ее знаю много лет, я с ней работал, ничего плохого о ней сказать не могу. У нее был выбор, она его сделала. Поехала туда, зарабатывает деньги и там является одной из ведущих певиц. Она прекрасно понимала, что в Украине это не воспримут», - добавил украинский продюсер.

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